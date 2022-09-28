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1 час назад

В МИД РФ прокомментировали возможное установление потолка цен на нефть

ТАСС

Возможное установление Евросоюзом потолка цен на нефть приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков и повышению цен. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

МИД РФ предупредил ЕС о рисках введения потолка цен на нефть
Фото: ТАССТАСС

"Мы исходим из того, что все возможно (в вопросе введения санкций ЕС - прим. ТАСС), и вообще действия комиссии расширили наше представление о горизонтах возможного в международных отношениях, в том числе и с точки зрения нанесения ущерба самим странам Евросоюза, - отметил он. - Если они пойдут на установление [потолка] цен, это приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков, повышению цен, повышению волатильности, и все это скажется прежде всего на потребителях и на финансовом положении энергетических компаний, в том числе и на рынках ЕС".

Замминистра указал, что ранее введенные санкции против РФ сказывались на самих странах Евросоюза.

"Какую мы ни возьмем область, например, продовольственную безопасность, о которой не говорит только ленивый, состояние дел в мировой энергетике - везде шаги Евросоюза наносят только ущерб", - подчеркнул Грушко.

Экономика,Александр Грушко,МИД России,ЕС,
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