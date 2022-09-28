МИД РФ предупредил ЕС о рисках введения потолка цен на нефть

"Мы исходим из того, что все возможно (в вопросе введения санкций ЕС - прим. ТАСС), и вообще действия комиссии расширили наше представление о горизонтах возможного в международных отношениях, в том числе и с точки зрения нанесения ущерба самим странам Евросоюза, - отметил он. - Если они пойдут на установление [потолка] цен, это приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков, повышению цен, повышению волатильности, и все это скажется прежде всего на потребителях и на финансовом положении энергетических компаний, в том числе и на рынках ЕС".