Песков напомнил об обещании Байдена избавиться от «Севпотока - 2»

Кремль не знает, что имел в виду президент США Джо Байден, когда говорил в феврале о необходимости избавиться от "Северного потока - 2", но помнит эти слова. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы помните заявления президента США, которые были сделаны еще в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока - 2", - обратился представитель Кремля к журналистам, говоря о ЧП на газопроводах "Северный поток".
"Что имел в виду президент США, мы не знаем", - отметил он.
Таким образом Песков прокомментировал предположения, что к произошедшему якобы может иметь отношение Россия.