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56 минут назад

Песков напомнил о заявлении Байдена, пообещавшего избавиться от "Северного потока - 2"

ТАССиещё 3

Кремль не знает, что имел в виду президент США Джо Байден, когда говорил в феврале о необходимости избавиться от "Северного потока - 2", но помнит эти слова. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил об обещании Байдена избавиться от «Севпотока - 2»
Фото: ТАССТАСС

"Вы помните заявления президента США, которые были сделаны еще в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока - 2", - обратился представитель Кремля к журналистам, говоря о ЧП на газопроводах "Северный поток".

"Что имел в виду президент США, мы не знаем", - отметил он.

Таким образом Песков прокомментировал предположения, что к произошедшему якобы может иметь отношение Россия.

Экономика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,
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