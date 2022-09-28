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1 час назад

Песков объяснил, почему Турция отказалась от «Мира»

News.ru

Турции пришлось отказаться от использования российской платежной системы «Мир» из-за давления со стороны США, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Вашингтон угрожает вторичными санкциями Анкаре в банковской сфере. По словам Пескова, Россия и Турция будут искать совместные пути выхода из сложившейся ситуации.

Отказ турецких банков от использования системы «Мир» происходит под беспрецедентным давлением США, им угрожают вторичными санкциями. России и Турции необходимо совместно искать пути противодействия давлению США в банковской сфере, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использовать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США.

СМИ: власти Турции готовят альтернативу системе «Мир»

Перед этим использовать карты российской платежной системы «Мир» перестали частные банки Турции. На такой шаг, в частности, пошли Isbank и DenizBank. Там сообщили, что подобное решение было принято в связи с санкциями США и Великобритании в отношении России.

Сообщалось также, что президент республики Реджеп Эрдоган поручил профильным ведомствам проработать альтернативы использованию карт «Мир». По информации СМИ, новая система может быть представлена в течение двух дней.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,
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