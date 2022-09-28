Турецкие государственные банки перестали использовать российскую платежную систему «Мир» в связи с тем, что власти США оказывают сильное давление на страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство «Прайм».

Представитель Кремля указал на наличие риска

вторичных санкций.

«Понятно, что банки и экономоператоры находится под сильнейшим давлением Соединенных Штатов Америки, им угрожают вторичными санациями для банковской системы, это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентном давлением», — подчеркнул он.

Песков назвал ситуацию сложной. Он выступает за совместный поиск путей «противодействия этому давлению». При этом представитель Кремля отметил, что меры не должны навредить двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.