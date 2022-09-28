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35 минут назад

Кремль уличил США в давлении на турецкие банки

Лера Букина

Турецкие государственные банки перестали использовать российскую платежную систему «Мир» в связи с тем, что власти США оказывают сильное давление на страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство «Прайм».

Представитель Кремля указал на наличие риска

вторичных санкций.

«Понятно, что банки и экономоператоры находится под сильнейшим давлением Соединенных Штатов Америки, им угрожают вторичными санациями для банковской системы, это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентном давлением», — подчеркнул он.

Песков назвал ситуацию сложной. Он выступает за совместный поиск путей «противодействия этому давлению». При этом представитель Кремля отметил, что меры не должны навредить двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

СМИ: власти Турции готовят альтернативу системе «Мир»

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источника, сообщило, что несколько турецких государственных банков приняли решение о прекращении использования системы «Мир». Речь идет о Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank. Автор статьи отметил, что такие намерения кредитных организаций Турции являются примером того, как «вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться» от российской стороны.

Экономика,Дмитрий Песков,
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