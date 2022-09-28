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35 минут назад

Reuters: в ЕС возникли разногласия по вопросу установления потолка цен на газ

ТАСС

Страны Европейского союза разошлись во мнениях по вопросу об ограничении цены на газ. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В ЕС возникли разногласия по ограничению цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, Еврокомиссия, как ожидалось, в среду на встрече представителей членов ЕС должна была представить анализ целесообразности ограничения блоком цен на газ. Документ исполнительного органа ЕС будет представлять собой оценку вариантов, которые страны могли бы использовать для борьбы с высокими ценами на газ, провоцирующими рекордную инфляцию.

Группа из 15 стран, включая Италию, Польшу и Францию, призвала ЕК во вторник ввести потолок цен на весь импортируемый газ. Однако Германия, Дания и Нидерланды выступили против ограничения цен на газ, утверждая, что они нанесут ущерб усилиям по сдерживанию энергетического кризиса в Европе.

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен в среду в своем сообщении в Twitter предложила рассмотреть "гибкий ценовой коридор" как возможную меру борьбы с растущими ценами на газ.

Обсуждения возможных предельных цен продолжатся 30 сентября на встрече министров энергетики ЕС.

9 сентября министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, после чего поручили Еврокомиссии изучить возможность ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, ЕК считает важным ввести потолок цен именно на российский газ в связи с действиями РФ на Украине, при этом в Брюсселе опасаются, что введение потолка цен на СПГ "может подорвать безопасность поставок".

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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