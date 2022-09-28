В ЕС возникли разногласия по ограничению цен на газ

Страны Европейского союза разошлись во мнениях по вопросу об ограничении цены на газ. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По его данным, Еврокомиссия, как ожидалось, в среду на встрече представителей членов ЕС должна была представить анализ целесообразности ограничения блоком цен на газ. Документ исполнительного органа ЕС будет представлять собой оценку вариантов, которые страны могли бы использовать для борьбы с высокими ценами на газ, провоцирующими рекордную инфляцию.

Группа из 15 стран, включая Италию, Польшу и Францию, призвала ЕК во вторник ввести потолок цен на весь импортируемый газ. Однако Германия, Дания и Нидерланды выступили против ограничения цен на газ, утверждая, что они нанесут ущерб усилиям по сдерживанию энергетического кризиса в Европе.

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен в среду в своем сообщении в Twitter предложила рассмотреть "гибкий ценовой коридор" как возможную меру борьбы с растущими ценами на газ.

Обсуждения возможных предельных цен продолжатся 30 сентября на встрече министров энергетики ЕС.