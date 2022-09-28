США признавали в России конкурента по газу еще в 2014 году

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс восемь лет назад указывала на интерес Вашингтона в увеличении географии поставок своего газа в Европе. Интервью государственного деятеля от 2014 года вспомнил журналист Дмитрий Смирнов в Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Экс-госсекретарь призналась, что США проигрывают России в конкуренции за газ, так как европейцы в тот период сильно зависели от российских энергопоставок и деловых связей. Однако она предупреждала, что если Москва не перестанет наращивать свое влияние на европейском рынке, то «в дальнейшем мы можем оказаться в состоянии настоящего конфликта с Россией».

«Сейчас нам нужно ввести более жесткие санкции, и я боюсь, что в какой-то момент дойдет до нефти и газа. Люди говорят, что у европейцев закончатся энергоресурсы. Ну, у русских закончатся деньги до того, как у европейцев закончатся энергоресурсы», — заявляла Райс.

Дальнейшая цель, по ее словам, заключалась в изменении структуры энергетической зависимости, для чего нужны трубопроводы, которые не проходят через Украину и Россию.

«Годами мы пытались заинтересовать европейцев другими маршрутами трубопроводов, пришло время это сделать», — заявляла экс-госсекретарь восемь лет назад.