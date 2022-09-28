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1 час назад

«Талибан»* договорился с Россией о поставках газа и продовольствия в Афганистан

Ирина Лебедева

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан»* заключило торговое соглашение с Россией. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нооруддин Азизи пишет агентство Reuters.

«Талибан»* договорился с Россией о поставках газа и продовольствия
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам Азизи, подписано предварительное соглашение с Россией о поставках как энергоносителей и топлива, так и продовольствия.

Ожидается, что в рамках сделки Россия будет ежегодно поставлять в страну около двух миллионов тонн бензина и дизеля, 500 тысяч тонн сжиженных углеводородных газов и два миллиона тонн пшеницы, рассказал он.

Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана не стал раскрывать сумму сделки, уточнив при этом, что российской стороной была сделана скидка.

Члены движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане в августе 2021 года после вывода из страны американских военных. После того как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле, назначили членов правительства и провозгласили ряд законов в соответствии с шариатом.

*Движение «Талибан» признано террористическим, его деятельность запрещена в России. Также организация запрещена ООН.

Экономика,Талибан,ООН,
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