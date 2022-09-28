Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Еврокомиссия: восьмой пакет санкций лишит РФ 7 млрд дохода

Ura.Ru

Восьмой пакет санкций лишит РФ дохода в размере семи миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕК назвали ожидаемый эффект от восьмого пакета антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы представляем новый пакет санкций против России», — сказала она журналистам. Ее слова приводит РИА «Новости».

Среди новых ограничений планируется ввести порог цен на российскую нефть. Кроме того, ЕК планирует запретить гражданам стран, которые являются членами Евросоюза, занимать руководящие должности в российских компаниях.

В России назвали нижнюю точку спада экономики

Еврокомиссия также готовит санкции и для физических лиц, которые помогали России обходить санкции против нее.

«Это могут быть не только граждане РФ», — заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины. Еврокомиссия разрабатывает уже восьмой по счету пакет санкций. Новые ограничения в сторону РФ связаны с проведением референдумов на освобожденных Россией территориях. Это Донбасс, Херсонская и Запорожская области. При этом несмотря на усиление санкционного режима, ЕС намерен смягчить санкции в отношении цемента и удобрений из России, пишет RT.

Экономика,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители