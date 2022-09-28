В ЕК назвали ожидаемый эффект от восьмого пакета антироссийских санкций

Еврокомиссия также готовит санкции и для физических лиц, которые помогали России обходить санкции против нее.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины. Еврокомиссия разрабатывает уже восьмой по счету пакет санкций. Новые ограничения в сторону РФ связаны с проведением референдумов на освобожденных Россией территориях. Это Донбасс, Херсонская и Запорожская области. При этом несмотря на усиление санкционного режима, ЕС намерен смягчить санкции в отношении цемента и удобрений из России, пишет RT.