ЕС готовится лишить Россию «значительного дохода»

Европейская комиссия предлагает ограничить импорт из России туалетной бумаги и косметических средств. Кроме того, в черный список предполагается внести философа Александра Дугина и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, пишет Politico.

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Издание выяснило, что новые ограничения должны коснуться товаров, которые приносят России «значительный доход». В частности, будет введён запрет импорта косметических средств, средств для макияжа, бритья, дезодоранты, а также мыла и туалетной бумаги.

Кроме того, к экспорту в Россию запретят полупроводниковые компоненты, микросхемы, чипы, а также авиационную технику и детали для авиастроения. Предлагается запретить предоставление строительных и инженерных услуг, юридических консультаций и IT-консалтинговых услуг российским компаниям.

Евросоюз намерен ввести санкции против почти 30 физических лиц, а также 8 компаний, включая крупнейшую российскую алмазодобывающую компанию «Алроса». Однако сами алмазы останутся вне запрета.