США предложили Дании помощь после взрывов на «Северных потоках»

Глава военного ведомства Соединенных Штатов Ллойд Остин предложил властям Дании помощь в расследовании взрывов на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны США.
Как следует из заявления пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, у глав Минобороны США и Дании состоялись телефонные переговоры.
Ранее высокопоставленный представитель Минобороны США отверг причастность Вашингтона к инциденту с газопроводами. При этом, согласно данным сервиса мониторинга полетов Flightradar24, американские военные вертолеты в течение сентября регулярно летали в районе острова Борнхольм, где позже произошло происшествие с «Северными потоками».
Энергетическое агентство Дании сообщило, что в море попало большое количество газа. Авиалайнерам и судам запрещается приближаться к месту ЧП ближе, чем на пять морских миль.