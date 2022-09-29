Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
50 минут назад

США предложили Дании помощь после взрывов на «Северных потоках»

Елена Прошина

Глава военного ведомства Соединенных Штатов Ллойд Остин предложил властям Дании помощь в расследовании взрывов на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны США.

США предложили Дании помощь после взрывов на «Северных потоках»
Фото: ТАССТАСС

Как следует из заявления пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, у глав Минобороны США и Дании состоялись телефонные переговоры.

Ранее высокопоставленный представитель Минобороны США отверг причастность Вашингтона к инциденту с газопроводами. При этом, согласно данным сервиса мониторинга полетов Flightradar24, американские военные вертолеты в течение сентября регулярно летали в районе острова Борнхольм, где позже произошло происшествие с «Северными потоками».

Энергетическое агентство Дании сообщило, что в море попало большое количество газа. Авиалайнерам и судам запрещается приближаться к месту ЧП ближе, чем на пять морских миль.

Экономика,Ллойд Остин,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители