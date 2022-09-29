США предложили Дании помощь после взрывов на «Северных потоках»

Глава военного ведомства Соединенных Штатов Ллойд Остин предложил властям Дании помощь в расследовании взрывов на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны США.

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Как следует из заявления пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, у глав Минобороны США и Дании состоялись телефонные переговоры.

Ранее высокопоставленный представитель Минобороны США отверг причастность Вашингтона к инциденту с газопроводами. При этом, согласно данным сервиса мониторинга полетов Flightradar24, американские военные вертолеты в течение сентября регулярно летали в районе острова Борнхольм, где позже произошло происшествие с «Северными потоками».