Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
50 минут назад

Озвучены объемы запасов нефти и газа в России

Свободная пресса

Глава Роснедр Евгений Петров заявил, что запасов нефти и газа в России хватит на несколько десятилетий.

Озвучены объемы запасов нефти и газа в России
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает МК, технологически извлекаемых запасов газа в Российской Федерации хватит на 62 года. Запасов нефти в стране хватит на 33 года, а технологически извлекаемых – на 39 лет.

Данная оценка дана по состоянию на 1 января 2022 года. Речь идет о тех запасах, которые можно продать прямо сейчас, добывая при современном уровне развития технологий добычи энергоресурсов.

Цены на нефть в режиме онлайн смотрите на этом графике

Ранее сообщалось, что объем стратегического резерва нефти США рухнул до самого низкого за последние десятилетия уровня.

Экономика,Евгений Петров,Роснедра,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители