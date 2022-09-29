Озвучены объемы запасов нефти и газа в России

Глава Роснедр Евгений Петров заявил, что запасов нефти и газа в России хватит на несколько десятилетий.

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Как сообщает МК, технологически извлекаемых запасов газа в Российской Федерации хватит на 62 года. Запасов нефти в стране хватит на 33 года, а технологически извлекаемых – на 39 лет.

Данная оценка дана по состоянию на 1 января 2022 года. Речь идет о тех запасах, которые можно продать прямо сейчас, добывая при современном уровне развития технологий добычи энергоресурсов.

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