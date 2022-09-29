Россия захотела продать долги других стран

Правительство России в 2023 году может получить право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам. Эти долги могут быть выкуплены другими странами или же иностранными юридическими лицами, которые не попали под западные санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

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Отмечается, что такое решение может быть принято в рамках санкций Запада в отношении России, согласно которым ограничили межгосударственные расчеты России с зарубежными странами в долларах и евро.

Новый механизм позволит переуступить долги иностранных государств или юридических лиц перед РФ, которые стало затруднительно обслуживать из-за санкций. Уступка прав требований может быть произведена в пользу юридических лиц, работающих на территории страны-должника и не подпавших под санкции.

Предполагается, что такая мера позволит правительству принимать оперативные решения для стабильных поступлений задолженностей в федеральный бюджет.

22 июня президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обслуживать внешний госдолг в рублях. Для этого Минфин сможет открывать рублевые счета на имя иностранных депозитариев, бенефициарами которых станут владельцы бумаг и иные лица в порядке, установленном самим финансовым ведомством и Центробанком. Платежным агентом в этом случае выступает Национальный расчетный депозитарий.