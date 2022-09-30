Раскрыты сроки ремонта "Северных потоков"

Бывший гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым считает, что ремонт "Северных потоков" может занять не менее года. Об этом сообщает в пятницу газета Yeni Şafak.
"Данные об утечках из "Северного потока" (о масштабах повреждений и объемах выходящего на поверхность газа) говорят о том, что проблема серьезная. Ремонт может продлиться до года. Если даже Россия и Европа договорятся, то прокачки газа [до конца ремонта] не будет", - сказал он.
Гекхан отметил, что опасения в полной непригодности трубопровода из-за попадания в него морской воды беспочвенны, поскольку ее можно выгнать из системы под давлением. А сам процесс ремонта, по его словам, является достаточно отработанной процедурой.
Между тем экс-глава Botas отметил в связи с повреждениями "Северных потоков", что в данном случае вероятность саботажа или диверсии очень высока.
"Эти трубы не получают повреждений даже при землетрясениях, только при особо сильных. То есть без вмешательства извне с ними ничего не может произойти. Так что вероятность саботажа очень высока", - сказал он.
27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших за день до этого "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве "чрезвычайно обеспокоены этими новостями", и не исключил, что нарушения работы трубопроводов могли стать следствием диверсии. Позже шведские сейсмологи сообщили о регистрации в понедельник двух взрывов, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".