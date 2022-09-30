Раскрыты сроки ремонта "Северных потоков"

Бывший гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым считает, что ремонт "Северных потоков" может занять не менее года. Об этом сообщает в пятницу газета Yeni Şafak.

"Данные об утечках из "Северного потока" (о масштабах повреждений и объемах выходящего на поверхность газа) говорят о том, что проблема серьезная. Ремонт может продлиться до года. Если даже Россия и Европа договорятся, то прокачки газа [до конца ремонта] не будет", - сказал он.

Гекхан отметил, что опасения в полной непригодности трубопровода из-за попадания в него морской воды беспочвенны, поскольку ее можно выгнать из системы под давлением. А сам процесс ремонта, по его словам, является достаточно отработанной процедурой.

Между тем экс-глава Botas отметил в связи с повреждениями "Северных потоков", что в данном случае вероятность саботажа или диверсии очень высока.

"Эти трубы не получают повреждений даже при землетрясениях, только при особо сильных. То есть без вмешательства извне с ними ничего не может произойти. Так что вероятность саботажа очень высока", - сказал он.