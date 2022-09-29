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8 минут назад

Страны БРИКС могут создать собственную валюту

Мария Иванова

Посол по особым поручениям МИД РФ Павел Князев заявил, что у стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.) может появиться собственная валюта. Об этом сообщает РИА Новости.

Страны БРИКС могут создать собственную валюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Князева, идея введения единой расчетной валюты стран БРИКС сейчас обсуждается.

Летом 2022 года о возможном создании единой валюты БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отмечал, что новая валюта может быть основана на корзине всех валют БРИКС - бразильского реала, российского рубля, индийской рупии, китайского юаня и южноафриканского рэнда.

Также Путин заявил, что «Российская система передачи финансовых сообщений» открыта для подключения к ней банков стран БРИКС.

Экономика,Павел Князев,Владимир Путин,МИД России,БРИКС,
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