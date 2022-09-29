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1 час назад

Индия попросила США и Ирак заменить ей российский газ

Lenta.ru

Индия попросила Ирак, ОАЭ, США, и Саудовскую Аравию нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) по доступным ценам, пишет Business Standard со ссылкой на источники.

Индия попросила США и Ирак заменить ей российский газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2018 году дочерняя компания «Газпрома» Gazprom Markeing & Trading Singapore подписала договор с Gas Authority of India Ltd (GAIL) на поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в течение 20 лет. Но с началом спецоперации на Украине поставки начали сокращаться, пишет издание. Поэтому Индии понадобилась замена этих выпадающих объемов.

В настоящее время газ обеспечивает 6,2 процента потребностей Индии в энергии. Страна не может обращаться в арбитраж из-за снижения поставок, но может решить вопрос с «Газпромом» на двусторонней основе «на самом высоком уровне индийского правительства», заявил представитель властей Индии.

Ранее стало известно, что США ведут переговоры с Индией в попытках убедить страну не покупать российскую нефть. США «будут счастливы стать партнерами» любой страны, закупающей нефть и газ в России, чтобы помочь ей отказаться от ввоза российского топлива или, по крайней мере, сократить зависимость от него, отучала бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Экономика,Администрация США,Газпром,
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