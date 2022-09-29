Индия попросила США и Ирак заменить ей российский газ

Индия попросила Ирак, ОАЭ, США, и Саудовскую Аравию нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) по доступным ценам, пишет Business Standard со ссылкой на источники.

В 2018 году дочерняя компания «Газпрома» Gazprom Markeing & Trading Singapore подписала договор с Gas Authority of India Ltd (GAIL) на поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в течение 20 лет. Но с началом спецоперации на Украине поставки начали сокращаться, пишет издание. Поэтому Индии понадобилась замена этих выпадающих объемов.

В настоящее время газ обеспечивает 6,2 процента потребностей Индии в энергии. Страна не может обращаться в арбитраж из-за снижения поставок, но может решить вопрос с «Газпромом» на двусторонней основе «на самом высоком уровне индийского правительства», заявил представитель властей Индии.