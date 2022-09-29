Молдавия приготовилась к прекращению поставок газа из РФ

Молдавия начала готовиться к прекращению поставок газа из России — власти страны намерены закупать газ на рынке у других поставщиков, заявил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

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По контракту «Газпрома» с «Молдовагазом», расчет цены на топливо происходит по разным формулам предусматривает наличие двух формул расчета цены с апреля по сентябрь и с октября по март. Спыну заявил, что переход на «зимнюю формулу» позволит Молдавии платить по 1050 долларов за тысячу кубометров вместо текущих 1880 долларов. Тем не менее, представители «Газпрома» до сих пор не подтвердили, что продолжат поставки в Молдавию в октябре, так как «Молдовагаз» не выплатила авансовый платеж.

«Учитывая мировой газовый кризис и тот факт, что "Газпром" еще не подтвердил непрерывность поставок, правительство готовит несколько сценариев снижения этих рисков. Что мы делаем: закупаем топливо для "Термоэлектрики", увеличиваем запасы газа, принимаем меры по снижению объемов потребления, Energocom готовится покупать газ на рынке», — рассказал Спыну. «Термоэлектрика» и Energocom — молдавские поставщики электроэнергии.

Премьер добавил, что правительство готово прибегнуть и к другим мерам, чтобы обеспечить население газом. Вместе с тем на фоне энергокризиса власти страны намерены добиться сокращения потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов.