Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Россия и Белоруссия расширили сотрудничество в сфере грузоперевозок

Lenta.ruиещё 1

Москва и Минск расширили сотрудничество в сфере грузоперевозок и подписали соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России, об этом сообщил Минтранс Белоруссии.

Россия и Белоруссия расширили сотрудничество в сфере грузоперевозок
Фото: Ministry of Defence of the Russia/ Globallookpress.comMinistry of Defence of the Russia/ Globallookpress.com

«Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру», — рассказали в ведомстве.

Соглашение подписали главы министерств транспорта Белоруссии и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев. Последний отметил, что расширение сотрудничества позволит Минску сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить контакты с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Главы государств обсудили экономические вопросы, работу в рамках строительства Союзного Государства, а также совместные планы «в области химии, продовольствия, удобрений».

Экономика,Виталий Савельев,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Минтранс РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители