СМИ: Запад нанесет себе «завершающий смертельный удар»

Западные страны могут нанести себе «завершающий смертельный удар», если введут ценовой потолок на нефть из России. Для президента США Джо Байдена такое развитие событий будет означать «самый большой просчет в сфере энергетики», пишет глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в своей статье в Forbes, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Как говорится в сообщении, лидеры G7 в начале сентября согласовали два наиболее вероятных итога ценового ограничения на экспорт российской нефти. Оба этих прогноза «не сулят ничего хорошего» высокопоставленным лицам на Западе, так как в них есть значительные недостатки.

В статье отмечается, что ценовое ограничение заденет крупных покупателей нефти из России, например, Индию и Китай, а также частично Турцию. При этом указанные страны не подписались под соответствующим планом. Эберхарт напомнил, что Россия отказалась продавать нефть странам, которые согласились с этим планом, поэтому рассчитывать на поддержку Китая, Индии и Турции в этом вопроса Западу не стоит.

Кроме того, Россия все еще входит в ОПЕК+, а многие члены этой организации устали от постоянного вмешательства западных государств в работу энергетических рынков.