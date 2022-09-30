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30 минут назад

В Турции указали на возможного виновника диверсии на «Северных потоках»

Елена Прошина

Россия не получит никакой выгоды от повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое заявление сделал международный эксперт по энергетике Мехмет Доган. Он пожелал опровергнуть версию, согласно которой подрыв нитей труб был организован Москвой. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на турецкий информационный портал Medya Gunlugu.

В Турции указали на возможного виновника диверсии на «Северных потоках»
Фото: ТАССТАСС

Ранее оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной из ниток. Позже выяснилось, что две нитки трубопровода получили серьезные повреждения. США выдвинули версию о том, что этот инцидент — акт саботажа со стороны Москвы. Кремль опроверг эту версию.

Доган указал, что многие специалисты допускают возможную причастность России или США к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако он уточнил, что подобный акт не принесет выгоды российской стороне.

«Нелогично для страны, которая уже имеет газовый кран и не поставляет газ, делать это», — считает Доган.

Он привел слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что запуск «Северного потока — 2» можно осуществить путем нажатия всего одной кнопки.

Ранее органы безопасности ФРГ предположили, что трубы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены массивными взрывными устройствами.

В Германии назвали причину повреждения «Северных потоков»

Экономика,Владимир Путин,
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