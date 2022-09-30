Экономист назвал первую жертву европейского кризиса

Экономист Михаил Хазин заявил, что ЕС столкнется с масштабным кризисом, первой жертвой которого станет Италия. Об этом пишет «Царьград».

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Хазин отметил, что госдолг Италии достиг уровня более чем в 150 процентов ВВП и оказался на историческом максимуме в 2,75 триллиона евро. Это составляет 22,5 процента от всех долгов стран ЕС.

Хазин заявил, что самостоятельно обслуживать такой долг Рим не сможет, а Международный валютный фонд (МВФ) не может спасти страну от банкротства. Экономист заявил, что Европейский центральный банк может напечатать нужное Италии количество денег и выкупить весь долг, но в таком случае инфляция на континенте превратится в гиперинфляцию.

«Любой кризис требует жертв, и рынок уже выбрал для себя цель - это Италия», - подчеркнул Хазин.

Он добавил, что новое правительство Италии не захочет сокращать расходы и единственным выходом для страны станет возвращение лиры в качестве национальной валюты.

Портал Atlantico ранее писал, что Италия стала жертвой введения евро в ЕС - в стране тогда произошло резкое обесценивание лиры, повысившее конкурентоспособность ее предприятий.