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50 минут назад

В России истекает мораторий на банкротства и взыскания

ТАССиещё 1

Действие моратория на банкротства и взыскания завершается в России в субботу, 1 октября.

В России истекает мораторий на банкротства и взыскания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правительство решило не продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве, при этом готово обсуждать с профильными ведомствами исключения в случае необходимости.

В марте текущего года, вскоре после введения антироссийских санкций, правительство ввело мораторий сроком на шесть месяцев на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Такое решение было принято, чтобы не допустить необоснованных банкротств должников, столкнувшихся с трудностями в своей работе.

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