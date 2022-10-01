В России истекает мораторий на банкротства и взыскания

Действие моратория на банкротства и взыскания завершается в России в субботу, 1 октября.

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Правительство решило не продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве, при этом готово обсуждать с профильными ведомствами исключения в случае необходимости.

В марте текущего года, вскоре после введения антироссийских санкций, правительство ввело мораторий сроком на шесть месяцев на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.