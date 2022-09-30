Оценен объем утечек газа из «Северного потока»

Согласно оценкам Датского энергетического агентства (DEA), объем утечек газа из «Северного потока» в худшем случае может достичь 778 миллионов кубометров.

Агентство Bloomberg сравнило это с трехдневным потреблением топлива Германией. Потенциальный объем утечек также равносилен объемам, которые в течение двух с половиной дней добывает Норвегия — на настоящий момент крупнейший поставщик газа в Европу.

Дания прогнозирует, что утечки газа из поврежденных трубопроводов прекратятся 2 октября. После этого оператор газопровода и власти страны смогут начать проверки под водой, чтобы выяснить причину и величину ущерба.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер.