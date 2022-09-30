Турция рекордно нарастила объемы экспорта в Россию

Экспорт турецких товаров в Россию в августе 2022-го увеличился в 2,1 раза год к году и на 27% к июлю ($729 млн) — до $0,95 млрд. Новый рекорд поставок стал возможен на фоне международных санкций против Москвы, сообщается на сайте Турецкого института статистики.

«Первое место по экспорту в августе заняла Германия. Экспорт турецких товаров в ФРГ составил 1 миллиард 664 миллиона долларов. На долю Российской Федерации пришлось продукции на 949 миллионов долларов. Экспорт в топ-5 стран составил 30,3% от суммарных показателей», — говорится в материале.

В топ-3 стран – основных импортеров турецкой продукции также вошли: США ($1,483 млрд) и Ирак ($1,258 млрд). В числе ключевых импортеров в Турцию оказались: Россия ($6,297 млрд), Китай ($4,147 млрд), Германия ($2,49 млрд), Швейцария ($1,75 млрд) и США ($1,324 млрд).