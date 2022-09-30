Путин: доллар - это бумажка

Президент РФ Владимир Путин назвал доллар и евро бумажками, которыми никого не накормишь, и подчеркнул, что миру нужны доступные энергоресурсы. Прямую трансляцию с церемонии по итогам референдумов провело РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Днем 30 сентября стартовала церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее на этих территориях прошли референдумы. Церемония началась с речи Путина.

«Вот вывозят сейчас хлеб из Украины, куда он идет под предлогом обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира? Да все идет в те же европейские страны. <…> Опять очередное надувательство и прямой обман», - заявил он.

Также Путин сказал, что США строят свой диктат на «грубой силе и кулачном праве». Отсюда, по его мнению, проистекает расширение НАТО и попытки создать новые военные альянсы.

По его словам, с помощью санкций США хотели «построить весь мир», но большинство государств решили продолжить сотрудничество с Россией.

«Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, накормить этими бумажками нельзя. <…> Продовольствие нужно, энергоносители нужны. Поэтому политикам в Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть и реже мыться», - сказал Путин.