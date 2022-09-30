Алиев: Баку удвоит поставки газа в Европу

В ближайшие несколько лет Азербайджан в два раза увеличит поставки газа в европейские страны в рамках подписанного ранее между Евросоюзом (ЕС) и Баку меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, написало агентство Trend.

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«Подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров. Новая диверсифицированная газотранспортная инфраструктура позволяет нам поставлять природный газ во многие страны мира», — сказал глава республики.

В начале сентября Алиев сообщил о планах Баку удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который тянется из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе.

Затем президент Азербайджана заявил, что его страна не ставит перед собой цель конкурировать с Москвой на газовом рынке Европы.