Китай рекордно заработал на Европе

"За первые восемь месяцев текущего года в портах Китая пришвартовались лишь 19 СПГ-судов по сравнению с 133 такими судами за тот же период прошлого года, то есть значительная их часть была перенаправлена покупателям в страны Европы, а также Японию и Южную Корею. Это взаимовыгодные отношения для Китая и США", - говорится в материале.