Tagesspiegel: Россия только выиграет от введения потолка цен на нефть

На Западе скептически относятся к введению потолка цен на российскую нефть, так как при таком развитии событий Россия останется в выигрыше. Об этом заявил Штеффен Буколд, эксперт по нефтяному рынку и глава исследовательского и консалтингового офиса Energycomment в Гамбурге.

«В результате введения потолка цен НПЗ за пределами санкционной зоны ЕС будут скупать каждый доступный баррель из России из-за низких цен и перерабатывать его с высокой прибылью. Финансовые стимулы будут настолько высоки, что цена на российскую нефть на сером рынке вскоре превысит ценовой предел», — цитирует Буколда немецкая газета Tagesspiegel.

Западные страны ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Для этого, в частности, планируется ввести потолок цен на российскую нефть, а также запретить экспорт сжиженного газа. Венгрия не поддерживает восьмой пакет санкций. Правительство Будапешта также рекомендовало и другим странам ЕС саботировать очередные ограничения.