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42 минуты назад

ЦБ изменит процедуры по установке официальных курсов иностранных валют

Лера Букина

Банк России сообщил о разработке дополнительных процедур установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Отмечается, что это позволит более точно отражать ситуацию на рынках.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — подчеркнул ЦБ.

Отмечается, что регулятором был разработан проект указания о внесении соответствующих изменений в порядок расчета и опубликовании официальных курсов иностранных валют.

Ранее сообщалось, что Банк России решил пролонгировать ограничения для физических лиц по выводу денег за границу до 31 марта 2023 года.

Какая судьба ждет курс рубля в октябре

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин ранее заявил, что речи о корректировки лимитов по снятию валютных средств со счетов на территории РФ не идет в связи с введенными ограничениями на ввоз в страну банкнот других государств.

Экономика,Алексей Заботкин,Банк России,
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