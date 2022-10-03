Банк России сообщил о разработке дополнительных процедур установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Отмечается, что это позволит более точно отражать ситуацию на рынках.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — подчеркнул ЦБ.

Отмечается, что регулятором был разработан проект указания о внесении соответствующих изменений в порядок расчета и опубликовании официальных курсов иностранных валют.

Ранее сообщалось, что Банк России решил пролонгировать ограничения для физических лиц по выводу денег за границу до 31 марта 2023 года.