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2 часа назад

FT: Британия захотела разработать новые месторождения газа в Северном море

Газета.Ru

В Британии решили ускорить разработку газовых месторождений в Северном море ради улучшения энергобезопасности страны. Об этом пишет Financial Times.

Британия будет разрабатывать новые месторождения газа в Северном море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Правительство премьер-министра Лиз Трасс на фоне энергетического кризиса заявило о том, что оно готово одобрить выдачу лицензий на освоение новых месторождений газа в Северном море», — отметили в публикации.

В статье добавили, что решения по поводу того, какие месторождения в Северном море получат лицензии, пока нет. Однако информация по этому вопросу появится позже на этой неделе. При этом действующие месторождения обеспечивают 40% от потребностей страны. Однако в 2030 году этот показатель сократится до 30% и продолжит падение.

По данным издания, такое решение со стороны правительства вызвало критику у экологов. По их мнению, Трасс ясно дала понять нефтегазовым компаниям, чтобы они наращивали производство, несмотря на растущий вред окружающей среде.

Ранее в понедельник в британском энергорегуляторе Ofgem заявили, что стране угрожает дефицит газа на фоне энергетического кризиса. По данным Ofgem, несколько газовых электростанций таким образом могут стать банкротами.

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