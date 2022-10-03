Британия будет разрабатывать новые месторождения газа в Северном море

«Правительство премьер-министра Лиз Трасс на фоне энергетического кризиса заявило о том, что оно готово одобрить выдачу лицензий на освоение новых месторождений газа в Северном море», — отметили в публикации.

В статье добавили, что решения по поводу того, какие месторождения в Северном море получат лицензии, пока нет. Однако информация по этому вопросу появится позже на этой неделе. При этом действующие месторождения обеспечивают 40% от потребностей страны. Однако в 2030 году этот показатель сократится до 30% и продолжит падение.