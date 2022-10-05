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39 минут назад

Глава ЕК Ляйен: в ЕС готовы обсуждать потолок цен на газ, используемый для электроэнергии

Газета.Ruиещё 21

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза готовы обсуждать введение потолка цен на газ, используемый для получения электроэнергии, передает ТАСС.

В ЕС готовы обсуждать потолок цен на российский газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наш рынок электроэнергии функционирует таким образом, что повышение цены на газ приводит к повышению цен на электричество. Мы должны ограничить это инфляционное влияние газа на электроэнергию во всей Европе», — сказала чиновник в ходе выступления перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.

Глава ЕК отметила, что эта мера должна быть первой в ходе проведения реформы рынка электроэнергии.

Фон дер Ляйен пояснила, что потолок цен на газ, применяемый для промышленности будет вестись таким образом, чтобы не допустить перебоев с поставками. Она отметила, что такая мера должна действовать временно.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна настаивает на введении в Евросоюзе предельной цены на импортируемый природный газ.

В конце сентября в Европейской комиссии предложили ввести потолок цен на российский газ после обращения министров Евросоюза.

До этого министры энергетики 15 стран — членов ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.

Экономика,Кириакос Мицотакис,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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