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25 минут назад

Венгрия согласилась помогать Сербии с поставками газа

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в стране хватит на пять-шесть месяцев, и Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.

Венгрия согласилась помогать Сербии с поставками газа
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАССПресс-служба президента РФ/ТАСС

Как заявил Орбан на совместной пресс-конференции с лидерами Сербии и Австрии Александром Вучичем и Карлом Нехаммером по итогам трехстороннего саммита, посвященного проблемам нелегальной миграции, венгры благодарны сербам, поскольку через них в Венгрию проходит единственный на сегодняшний день маршрут поставок газа с востока. По его словам, наступило время, когда все заботятся только о себе, а сербы в этой ситуации не отключают венгерский объем газа, и он без потерь доходит до Венгрии.

«Мы это считаем очень серьезным дружеским жестом. У нас в Венгрии есть количество газа, достаточное для нормальной работы в течение пяти-шести месяцев. И могу спокойно сказать, что пока в Венгрии есть газ, он будет и в Сербии, каким-нибудь образом мы друг другу поможем, потому что не забудем, что в это трудное время газ шел из Сербии в Венгрию», – передает РИА «Новости» слова Орбана.

Он также подчеркнул, что все маршруты, по которым в Венгрию с восточного направления поступает энергия, «уже парализованы или будут парализованы», рассчитывать Будапешту приходится только на южное направление и газопровод «Турецкий поток».

Ранее Орбан заявил, что предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счета за энергию в Москву оскорбительно, он призвал Брюссель не играть судьбами граждан, недовольных ценами.

Также он призвал Брюссель решить, как долго продолжатся антироссийские санкции, поскольку этого ждет вся Европа.

Экономика,Карл Нехаммер,Виктор Орбан,Еврокомиссия,
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