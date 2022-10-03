Китай зарабатывает сотни миллионов на перепродаже СПГ из США в ЕC

Китайские компании со значительной выгодой для себя направляют в Европу танкеры с американским сжиженным природным газом (СПГ) и помогают странам континента пополнять его запасы накануне зимы. С таким утверждением в понедельник выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные с порталов морских перевозок и три источника в отрасли.

По их сведениям, ввиду сокращения спроса на газ внутри КНР местные компании, заключившие с США долгосрочные контракты на покупку СПГ, продают избытки сырья, зарабатывая на каждой такой поставке сотни миллионов долларов. За первые восемь месяцев текущего года в портах Китая пришвартовались лишь 19 СПГ-судов по сравнению с 133 такими судами за тот же период прошлого года, то есть значительная их часть была перенаправлена покупателям в страны Европы, а также Японию и Южную Корею, пояснило издание.

"Это взаимовыгодные отношения для Китая и США", - считает старший аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Вэй Сюн.

По мнению эксперта, контракты, рассчитанные на срок до 25 лет, утвердили США в намерении вложить миллиарды долларов в строительство новых СПГ-терминалов вдоль побережья Мексиканского залива и расширить таким образом свои экспортные возможности. В отличие от подобных соглашений с другими странами контракты с США обычно предполагают "гибкость при выборе пункта назначения".