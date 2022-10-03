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1 час назад

Орбан нашел способ снабдить Сербию российским газом

Елена Прошина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал помочь Сербии с поставками газа в благодарность за обеспечение транзита топлива из России. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с сербским и австрийским лидерами Александром Вучичем и Карлом Нехаммером, передает «РИА Новости».

Орбан нашел способ снабдить Сербию российским газом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Орбан поблагодарил Сербию за непрерывное до сих пор обеспечение поставок газа в Венгрию по «единственному транзитному маршруту с востока». Он отметил, что в то «время, когда все заботятся только о себе», Белград ни разу не перекрыл подачу топлива Будапешту.

Премьер-министр Венгрии назвал данные действия Сербии «очень серьезным дружеским жестом».

«У нас есть количество газа, достаточное для нормальной работы в течение пяти-шести месяцев. И могу спокойно сказать, что пока в Венгрии есть газ, он будет и в Сербии, каким-нибудь образом мы друг другу поможем, потому что не забудем, что в это трудное время газ шел из Сербии в Венгрию», — подчеркнул Орбан.

При этом, по его словам, все восточные транзитные маршруты, по которым в Венгрию поступает топливо, «уже парализованы или будут парализованы». В качестве альтернативы им в Будапеште видят только южное направление и газопровод «Турецкий поток».

Экономика,Карл Нехаммер,Виктор Орбан,
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