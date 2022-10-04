"Час расплаты": В Италии обвинили ЕС в ошибках по отношению к РФ

Европейский союз ждет расплата за необдуманную политику в сфере энергетики и зависимость от российского газа. Такое заявление сделал заместитель главного редактора Giornale Никола Порро, передает РИА Новости.
«К сожалению, для нас настал час расплаты», — написал он.
Порро указал, что у Европы меньше газа, чем необходимо для комфортного существования в зимний период. Кроме того, тот объем, который у Европы все же есть, очень дорого ей обойдется. Он подчеркнул, что рынок с такими «заоблачными» ценами беспощаден и «убьет» тех, кто будет потреблять больше.
Порро написал, что энергетический кризис в Европе начался еще в октябре прошлого года, когда на Украине все было спокойно. Тогда европейские страны игнорировали растущие проблемы. Брюссель так и не предпринял никаких действий для решения газового вопроса даже после начала военного конфликта Москвы и Киева. Заместитель главного редактора Giornale подчеркнул, что Европа пообещала такие ограничения на цены, которые была не в состоянии установить.
Журналист отметил, что теперь Брюссель никак не может изменить положение дел, так как Россия заняла монопольную позицию на газовом рынке ЕС.
Порро также обратил внимание на невозможность Италии найти замену российскому газу. По его словам, дефицит топлива приведет к проблемам с электроэнергией, недостаток которой не получится восполнить с помощью солнечных панелей.