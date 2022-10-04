"Час расплаты": В Италии обвинили ЕС в ошибках по отношению к РФ

Европейский союз ждет расплата за необдуманную политику в сфере энергетики и зависимость от российского газа. Такое заявление сделал заместитель главного редактора Giornale Никола Порро, передает РИА Новости.

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«К сожалению, для нас настал час расплаты», — написал он.

Порро указал, что у Европы меньше газа, чем необходимо для комфортного существования в зимний период. Кроме того, тот объем, который у Европы все же есть, очень дорого ей обойдется. Он подчеркнул, что рынок с такими «заоблачными» ценами беспощаден и «убьет» тех, кто будет потреблять больше.

Порро написал, что энергетический кризис в Европе начался еще в октябре прошлого года, когда на Украине все было спокойно. Тогда европейские страны игнорировали растущие проблемы. Брюссель так и не предпринял никаких действий для решения газового вопроса даже после начала военного конфликта Москвы и Киева. Заместитель главного редактора Giornale подчеркнул, что Европа пообещала такие ограничения на цены, которые была не в состоянии установить.

Журналист отметил, что теперь Брюссель никак не может изменить положение дел, так как Россия заняла монопольную позицию на газовом рынке ЕС.