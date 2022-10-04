Евросоюз заполнил газовые хранилища на 90%

Скорость закачки газа в подземные хранилища Европы выросла на выходных, регион, по состоянию на конец дня 2 октября, вплотную подошел к уровню заполненности в 90 процентов. Об этом со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe пишет РИА Новости.

На тот момент в хранилищах находилось 96,53 миллиарда кубометров газа (89,32 процента). При этом в Бельгии все мощности заполнены на 100 процентов. При этом только у 18 из 27 стран-членов союза есть подземные хранилища газа.

Согласно нормативам Евросоюза, к 1 ноября общий уровень заполненности хранилищ должен составлять не менее 80 процентов. Таким образом, страны ЕС закачивают газ с сильным опережением графика. Пока отстают от остальных государств Болгария (76,31 процента), Венгрия (74,08 процента) и Латвия (52,75 процента).

На фоне успешного заполнения хранилищ стоимость газа в Европе существенно снижается. По состоянию на 4 октября она опустилась ниже 1,7 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Консалтинговая компания Timera Energy называет маловероятной ситуацию, при которой зимой Европе не хватит газа из-за сокращения поставок из России. Главной угрозой эксперты считают недостаточную экономию топлива в ЕС, что не позволить достигнуть поставленных целей.