В США поставили точку в вопросе вторичных санкций

Власти США не собираются прибегать к вторичным санкциям при введении потолка цен на российскую нефть. С таким заявлением выступила директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) Андреа Гакки, передает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что согласование уровня предельной стоимости ожидается в ближайшее время.

Этот вопрос был затронут в ходе вебинара в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Предполагается наличие трех ценовых потолков, а именно для сырой нефти из России, а также для менее и более дорогих российских нефтепродуктов.

В случае прохождения переработки в другой стране нефть больше не будет считаться российской, подчеркнула Гакки.

Она также отметила, что у покупателей российской нефти, которые заключили долгосрочные соглашения, будет возможность скорректировать условия.

«Мы не собираемся играть в игру "ага, попался! ". Мы не будем никого наказывать, кроме случаев преднамеренного обхода санкций или сознательного участия в существенной транзакции (по закупке российской нефти по цене выше предельной. — прим. ред.)», — подчеркнула Гакки.