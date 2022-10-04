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1 час назад

В США поставили точку в вопросе вторичных санкций

Лера Букина

Власти США не собираются прибегать к вторичным санкциям при введении потолка цен на российскую нефть. С таким заявлением выступила директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) Андреа Гакки, передает РБК.

В США поставили точку в вопросе вторичных санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что согласование уровня предельной стоимости ожидается в ближайшее время.

Этот вопрос был затронут в ходе вебинара в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Предполагается наличие трех ценовых потолков, а именно для сырой нефти из России, а также для менее и более дорогих российских нефтепродуктов.

В случае прохождения переработки в другой стране нефть больше не будет считаться российской, подчеркнула Гакки.

Она также отметила, что у покупателей российской нефти, которые заключили долгосрочные соглашения, будет возможность скорректировать условия.

«Мы не собираемся играть в игру "ага, попался! ". Мы не будем никого наказывать, кроме случаев преднамеренного обхода санкций или сознательного участия в существенной транзакции (по закупке российской нефти по цене выше предельной. — прим. ред.)», — подчеркнула Гакки.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что санкции подтолкнули нефтяные компании готовиться возить нефть на восток другим способом. Речь идет о железнодорожных перевозках, которые не осуществлялись с 2016 года.

Экономика,Казначейство США,
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