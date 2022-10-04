Венгрия назвала сроки отказа от российского газа

По его словам, для начала Венгрия планирует уменьшить долю газа в общем потреблении энергии на 9 процентов, до 26 процентов к 2030 году — сокращение составит около 2,4 миллиарда кубометров, тогда как в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в прошлом году, государство получает из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Страна также рассчитывает на сокращение зависимости от топлива из России за счет ядерной и солнечной энергетики. Палкович сообщил, что Венгрия может начать использовать и ветряные электростанции.