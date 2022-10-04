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1 час назад

FT: Германия может сократить поставки энергии в соседние страны

Газета.Ru

В предстоящую зиму Германия может решиться на уменьшение объемов поставки энергии в соседние страны ради того, чтобы избежать перебоев внутри страны. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на технического директора крупнейшего из четырех операторов электросетей Германии Amprion Хендрика Нойманна.

Германия может сократить поставки энергии в соседние страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В складывающихся условиях есть вариант, что ФРГ придется думать об экономии и ограничить экспорт электроэнергии во Францию и другие страны», — отметил Нойманн.

По его словам, поставки энергии, скорее всего, могут быть сокращены на несколько часов. Однако даже такое сокращение может вызвать серьезный дефицит энергии во Франции, которая была одним из самых крупных покупателей энергии у Германии.

2 октября глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что Германии грозит дефицит газа из-за нежелания частных немецких домохозяйств экономить топливо.

До этого пресс-служба министерства по делам экономики и защиты климата Германии сообщила, что правительство страны решило официально отменить сбор за газ с населения, который до этого вызывал много споров в обществе.

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