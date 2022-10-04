США увеличили поставки газа в Европу

Американские производители сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре увеличили поставки европейским клиентам до 4,37 миллиона тонн, хотя и не вывели их на полную мощность. Об этом со ссылкой на данные Refinitiv Eikon сообщает Reuters.

В общей сложности на Европу пришлось 70 процентов американского экспорта, в то время как в августе и в июле доля составляла 56 и 63 процента соответственно. Одновременно сократились поставки в Азию, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна.

Всего в сентябре США поставили на мировой рынок 87 партий СПГ объемом 6,3 миллиона тонн. В августе цифры были ниже — 6,25 миллиона тонн, до этого месячные объемы экспорта превышали 7 миллионов тонн. Производство СПГ замедлилось из-за аварии на терминале Freeport в июле, после ремонта, который должен завершиться в этом месяце, поставки возрастут.

На этом фоне цены на газ в Европе в последний месяц снижаются. Остановка поставок по «Северному потоку», а позднее и его подрыв, не смогли переломить эту тенденцию. Хранилища СПГ в Европе заполняются со значительным опережением плана. Единственной опасностью для прохождения зимы, как отмечают эксперты, остается неисполнение плана по экономии топлива, разработанного Еврокомиссией.