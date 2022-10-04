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1 час назад

Игристое вино в рознице может подорожать в 1,5 раза с нового года

Национальная Служба Новостейиещё 9

Министерство финансов считает необходимым увеличить минимальный размер цен на игристое вино с 1 января 2023 года. Проект приказа ведомства появился на федеральном интернет-портале нормативных правовых актов.

Минфин предложил повысить цены на игристое вино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, минимальная розничная цена должна будет составить 239 рублей за 0,75 литра, оптовая – 199 рублей, отпускная - 166 рублей за тот же объём. Приказ будет действовать до конца 2028 года.

С прошлого года минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляет 169 рублей, оптовая - 137 рублей, отпускная - 118 рублей за 0,75 литра. Исходя из этого, минимальные цены могут поднять почти в полтора раза.

Необходимость такого шага в Минфине обосновывают ростом издержек производства, увеличением акцизов, а также отрицательным влиянием санкций, которые привели к проблемам с импортом оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минпромторг РФ в сентябре предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта на фоне западных санкций.

Экономика,Минпромторг,
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