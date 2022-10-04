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1 час назад

США раскрыли планы на запрет экспорта газа в ЕС

Лера Букина

США не планируют вводить запрет или ограничения на экспорт своего газа в Европу в ближайшее время. Они будут оказывать помощь Евросоюзу в преодолении энергетического кризиса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

США раскрыли планы на запрет экспорта газа в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседники отметили увеличение объема поставок американского сжиженного природного газа в ЕС с начала марта. Он оценивается в 30 млрд куб. м. – это в два раза больше показателя такого же периода прошлого года.

По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, меры, принимаемые властями страны и партнерами, оказали положительное воздействие на ситуацию с заполненностью газовых хранилищ в Европе.

«Нам предстоит еще много работы», - подчеркнул он.

Ранее директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) Андреа Гакки заявила, что американские власти не собираются прибегать к вторичным санкциям при введении потолка цен на российскую нефть. Согласование уровня предельной стоимости ожидается в ближайшее время.

Экономика,Джозеф Байден,Администрация США,Казначейство США,ЕС,
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