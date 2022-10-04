В Совете Федерации предложили запретить импорт мяса в Россию

Также сенатор от Белгородской области Евгений Савченко считает, что надо создать дополнительный резерв мясных консервов.
По его мнению, эта мера позволит убрать с рынка излишки сырья.
«Во-первых, мы создадим стратегический продовольственный запас, крайне необходимый в нынешней обстановке. Во-вторых, избыточное производство мяса птицы и свинины, а это около одного миллиона тонн, в условиях внешних ограничений найдёт надёжный внутренний сбыт. В-третьих, заработают на полную мощность предприятия по производству консервированной продукции», — сказал Савченко.
Он также считает, что нужно рекомендовать правительству России полностью запретить ввоз мяса, в том числе из «дружественных стран» Южной Америки.