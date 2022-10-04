В Совете Федерации предложили запретить импорт мяса в Россию

«Во-первых, мы создадим стратегический продовольственный запас, крайне необходимый в нынешней обстановке. Во-вторых, избыточное производство мяса птицы и свинины, а это около одного миллиона тонн, в условиях внешних ограничений найдёт надёжный внутренний сбыт. В-третьих, заработают на полную мощность предприятия по производству консервированной продукции», — сказал Савченко.