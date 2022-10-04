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55 минут назад

Euractiv: Греция и Кипр больше не выступают против ограничения цен на нефть из России

Газета.Ru

Греция и Кипр больше не выступают против инициативы ограничения цен на нефть из России, перевозимую по морю. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на осведомленные источники.

Греция и Кипр изменили позицию по потолку цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание Politico сообщало, что Кипр, Греция и Мальта, чьи танкеры переправляют российскую нефть по морю, выступают в Европейском союзе против ограничения цен на энергоресурс.

Портал сообщил, что Греция и Кипр 3 октября отказались от своих возражений, теперь только Мальта выражает несогласие.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз (ЕС) собирается в рамках санкций ввести запрет на морские перевозки нефти из России, если она будет выше определенного ценового порога. По данным агентства, в этом случае корабли ЕС не смогут транспортировать российскую нефть.

До этого Евросоюз и США ввели эмбарго на закупки российской нефти, что привело к резкому росту цен.

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