Греция и Кипр изменили позицию по потолку цен на российскую нефть

Греция и Кипр больше не выступают против инициативы ограничения цен на нефть из России, перевозимую по морю. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на осведомленные источники.
Издание Politico сообщало, что Кипр, Греция и Мальта, чьи танкеры переправляют российскую нефть по морю, выступают в Европейском союзе против ограничения цен на энергоресурс.
Портал сообщил, что Греция и Кипр 3 октября отказались от своих возражений, теперь только Мальта выражает несогласие.
Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз (ЕС) собирается в рамках санкций ввести запрет на морские перевозки нефти из России, если она будет выше определенного ценового порога. По данным агентства, в этом случае корабли ЕС не смогут транспортировать российскую нефть.
До этого Евросоюз и США ввели эмбарго на закупки российской нефти, что привело к резкому росту цен.