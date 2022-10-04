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46 минут назад

Bloomberg: снятие локдаунов в Китае вызовет дефицит нефти

Елена Прошина

Снятие COVID-локдаунов в Китае может привести к резкому сокращению мировых запасов нефти, считает глава нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амина Насера. Его слова приводит Bloomberg.

Bloomberg: снятие локдаунов в Китае вызовет дефицит нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мир должен быть обеспокоен. Вот куда мы движемся. Если Китай немного откроется, вы обнаружите, что резервные мощности нефтяных запасов будут полностью разрушены», — сказал Насера.

Он уверен, что окончание локдаунов в КНР сначала коснется производства топлива, а затем и биржевых цен на него.

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Сейчас в мире остаются незадействованными мощности добычи нефти на два миллиона баррелей или около 2% рынка. Соответственно, эти объемы не смогут обеспечить бесперебойные поставки топлива в долгосрочной перспективе.

В связи с этим Саудовская Аравия намерена увеличить ежедневную добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей к 2027 году. Однако на это потребуются миллиарды долларов инвестиций.

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