Bloomberg: снятие локдаунов в Китае вызовет дефицит нефти

Снятие COVID-локдаунов в Китае может привести к резкому сокращению мировых запасов нефти, считает глава нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амина Насера. Его слова приводит Bloomberg.

«Мир должен быть обеспокоен. Вот куда мы движемся. Если Китай немного откроется, вы обнаружите, что резервные мощности нефтяных запасов будут полностью разрушены», — сказал Насера.

Он уверен, что окончание локдаунов в КНР сначала коснется производства топлива, а затем и биржевых цен на него.

Сейчас в мире остаются незадействованными мощности добычи нефти на два миллиона баррелей или около 2% рынка. Соответственно, эти объемы не смогут обеспечить бесперебойные поставки топлива в долгосрочной перспективе.