ЕС согласовал новые санкции против России

Представители государств Евросоюза во вторник, 4 октября, согласовали очередной пакет ограничительных мер против России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что в восьмой пакет был включен, в том числе, и потолок цен на российскую нефть.
Окончательная версия списка санкций будет утверждена в среду, 5 октября.
Ранее сообщалось, что принятие решения по рестрикциям против Москвы неоднократно откладывалось. Страны вносили различные дополнения и предложения.
Кроме того, обсуждение затянулось из-за сложностей с принятием совместного решения о введении механизмов искусственного регулирования цен на российскую нефть.