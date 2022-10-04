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55 минут назад

ЕС согласовал новые санкции против России

Илья Родин

Представители государств Евросоюза во вторник, 4 октября, согласовали очередной пакет ограничительных мер против России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

ЕС согласовал новые санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в восьмой пакет был включен, в том числе, и потолок цен на российскую нефть.

ЕС может утвердить потолок цен на российскую нефть в два этапа

Окончательная версия списка санкций будет утверждена в среду, 5 октября.

Ранее сообщалось, что принятие решения по рестрикциям против Москвы неоднократно откладывалось. Страны вносили различные дополнения и предложения.

Кроме того, обсуждение затянулось из-за сложностей с принятием совместного решения о введении механизмов искусственного регулирования цен на российскую нефть.

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