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1 час назад

Politico: ЕС запретит экспорт компонентов для российских самолетов и импорт стали из РФ

Газета.Ruиещё 6

Дополнительные ограничения на экспорт компонентов для самолетов из России, а также импорт некоторых видов российской стали вошли в новый пакет антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на черновой вариант документа.

ЕС запретит экспорт компонентов для российских самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кроме ограничения цен на нефть санкционный пакет содержит и другие болезненные санкции, такие как дополнительные запреты на экспорт важнейших компонентов, которые необходимы для авиапарка России, а также запрет на импорт некоторых видов стали из РФ», — отмечает издание.

Ранее Politico писало, что представители Евросоюза согласовали новый, восьмой пакет санкций против России, в том числе потолок цен на российскую нефть. По информации газеты, окончательная версия текста будет утверждена 5 октября.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении СВО стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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