В США заговорили о «тотальной катастрофе» из-за планов России по нефти

Администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить страны ОПЕК+ от решения по сокращению добычи сырой нефти. Об этом сообщает CNN.

Согласно данным телеканала, в Белом доме назвали сокращение добычи нефти «тотальной катастрофой» и «вражеским актом». Также, по мнению администрации президента, в текущей экономической ситуации нет необходимости сокращать добычу нефти.

«В течение последних нескольких дней высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики были привлечены для лоббирования своих иностранных коллег в странах-союзниках на Ближнем Востоке», — сообщает телеканал.

Уточняется, что речь идет о Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. США призывали их проголосовать против сокращения добычи.