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39 минут назад

CNN: США пытаются отговорить страны ОПЕК+ от сокращения добычи сырой нефти

Газета.Ruиещё 4

Администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить страны ОПЕК+ от решения по сокращению добычи сырой нефти. Об этом сообщает CNN.

В США заговорили о «тотальной катастрофе» из-за планов России по нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным телеканала, в Белом доме назвали сокращение добычи нефти «тотальной катастрофой» и «вражеским актом». Также, по мнению администрации президента, в текущей экономической ситуации нет необходимости сокращать добычу нефти.

«В течение последних нескольких дней высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики были привлечены для лоббирования своих иностранных коллег в странах-союзниках на Ближнем Востоке», — сообщает телеканал.

Уточняется, что речь идет о Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. США призывали их проголосовать против сокращения добычи.

Ранее сенатор Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков назвал возможное решение России и стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи контрударом по планам Запада ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

Экономика,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Администрация США,Совет Федерации,
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