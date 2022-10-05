Россия и Турция нашли возможность обойти антироссийские санкции США

Москва и Анкара ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi), сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Turizmgazetesi.
Как ожидается, она станет альтернативой российской платежной системе «Мир», деятельность которой за пределами РФ прекращена из-за угрозы применения ограничений со стороны США. В настоящее время ведется поиск альтернативного инструмента. По данным издания, ведутся работы по активации платежной системы Troy, разработанной Турцией.
Турецкий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих заявлениях относительно системы «Мир» заявил, что у Анкары есть другие альтернативы. В настоящее время проводятся исследования для их оценки. Данный вопрос будет включен в повестку дня ближайшей встречи Центральных Банков Турции и России.
Система Troy используется в Турции с 2016 года и одобрена банковским регулятором страны. В ее рамках выпускаются кредитные и дебетовые карты. Также платежная система применяется для электронных переводов.
Ранее американские власти грозили санкциями против платежной системы «Мир». Подобное давление со стороны США вызвало раскол в правящих кругах Турции. Запрет российских карт губительно влияет на турецкую экономику, так как их используют российские туристы.