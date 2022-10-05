Россия и Турция нашли возможность обойти антироссийские санкции США

Москва и Анкара ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi), сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Turizmgazetesi.

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Как ожидается, она станет альтернативой российской платежной системе «Мир», деятельность которой за пределами РФ прекращена из-за угрозы применения ограничений со стороны США. В настоящее время ведется поиск альтернативного инструмента. По данным издания, ведутся работы по активации платежной системы Troy, разработанной Турцией.

Турецкий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих заявлениях относительно системы «Мир» заявил, что у Анкары есть другие альтернативы. В настоящее время проводятся исследования для их оценки. Данный вопрос будет включен в повестку дня ближайшей встречи Центральных Банков Турции и России.

Система Troy используется в Турции с 2016 года и одобрена банковским регулятором страны. В ее рамках выпускаются кредитные и дебетовые карты. Также платежная система применяется для электронных переводов.