Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Россия и Турция нашли возможность обойти антироссийские санкции США

Елена Прошина

Москва и Анкара ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi), сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Turizmgazetesi.

Россия и Турция нашли возможность обойти антироссийские санкции США
Фото: EPAEPA

Как ожидается, она станет альтернативой российской платежной системе «Мир», деятельность которой за пределами РФ прекращена из-за угрозы применения ограничений со стороны США. В настоящее время ведется поиск альтернативного инструмента. По данным издания, ведутся работы по активации платежной системы Troy, разработанной Турцией.

Турецкий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих заявлениях относительно системы «Мир» заявил, что у Анкары есть другие альтернативы. В настоящее время проводятся исследования для их оценки. Данный вопрос будет включен в повестку дня ближайшей встречи Центральных Банков Турции и России.

Система Troy используется в Турции с 2016 года и одобрена банковским регулятором страны. В ее рамках выпускаются кредитные и дебетовые карты. Также платежная система применяется для электронных переводов.

Ранее американские власти грозили санкциями против платежной системы «Мир». Подобное давление со стороны США вызвало раскол в правящих кругах Турции. Запрет российских карт губительно влияет на турецкую экономику, так как их используют российские туристы.

ЕС согласовал новые санкции против России

Экономика,Реджеп Эрдоган,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители