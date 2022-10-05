В США заговорили о «тотальной катастрофе» из-за планов России по нефти

Администрация президента США Джо Байдена начала полномасштабную кампанию давления на ОПЕК «в панике» и «в последней отчаянной попытке» отговорить организацию от резкого сокращения нефтедобычи. Об этом сообщает CNN.

Источники Financial Times ранее рассказали, что страны ОПЕК+ по настоянию России и Саудовской Аравии объявят о сокращении нефтедобычи на один - два миллиона баррелей в день. Это будет самым большим сокращением с начала пандемии, таким способом страны стремятся остановить падение цен на нефть.

Источники FT заявили, что резкое сокращение добычи поддержит российский вице-премьер Александр Новак, так как нефть из РФ «уже продается с большой скидкой».

Встреча ОПЕК+ пройдет 5 октября. CNN отмечает, что сокращение добычи приведет к росту цен на бензин в США «в опасное для администрации Байдена время» - всего за пять недель до промежуточных выборов.

В последние несколько дней высокопоставленные чиновники США из сфер энергетики, экономики и внешней политики занимались лоббированием в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ: они пытались убедить союзников с Ближнего Востока, чтобы те проголосовали против сокращения добычи.

По данным CNN, американские лоббисты называли перспективу сокращения производства «полной катастрофой» и предупреждали, что это может быть воспринято как «враждебный акт».

У Белого дома «судороги и паника», заявил один из источников CNN, заявив, что в администрации хотят действовать бескомпромиссно или безжалостно.

CNN подчеркивает, что решение ОПЕК+ пришлось на худшее для Байдена время. Администрация в течение нескольких месяцев пыталась снизить резко выросшие цены и эта работа, похоже, окупилась: бензин в США дешевел почти сто дней подряд.