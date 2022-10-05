В Германии обвинили США и ЕС в завышении цен на газ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил США и некоторые страны Евросоюза в завышении цен на газ. Он призвал их проявить солидарность и организовать «разумное покупательское поведение», сообщает Die Welt.

«Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до луны. Конечно, это влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить», — сказал министр.

Он напомнил, что США обращались к ЕС во время резкого роста цен на нефть и тогда были задействованы европейские нефтяные резервы. Теперь, по словам Хабека, следовало бы проявить аналогичную солидарность для сдерживания цен на газ.